巴基斯坦盧比兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率目前為0.006，較昨日改變了-0.067%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.080%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率波動，在24-07-2024高見0.006，並在23-07-2024低見0.006。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.273%。