巴基斯坦盧比兌阿根廷比索匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌阿根廷比索的匯率目前為3.335，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.313%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌阿根廷比索的匯率波動，在29-07-2024高見3.344，並在24-07-2024低見3.322。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.252%。