巴基斯坦盧比兌亞美尼亞德拉姆匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌亞美尼亞德拉姆的匯率目前為1.391，較昨日改變了-0.078%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.280%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌亞美尼亞德拉姆的匯率波動，在23-07-2024高見1.397，並在25-07-2024低見1.390。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.278%。