菲律賓比索兌CFP法郎匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌CFP法郎的匯率目前為1.882，較昨日改變了0.224%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.345%。

在過去一星期，菲律賓比索兌CFP法郎的匯率波動，在29-07-2024高見1.882，並在25-07-2024低見1.873。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.232%。