菲律宾比索 至太平洋法郎 汇率历史

今日 菲律宾比索 至太平洋法郎 的汇率目前为 1.903，较昨日变动 -0.639%。过去一周，菲律宾比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.432%。

过去一周，菲律宾比索 至太平洋法郎 的汇率在 21-10-2024 的最高点 1.919 和 15-10-2024 的最低点 1.890 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值下降了 -0.489%。