菲律賓比索兌冰島克朗匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌冰島克朗的匯率目前為2.365，較昨日改變了0.069%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.343%。

在過去一星期，菲律賓比索兌冰島克朗的匯率波動，在29-07-2024高見2.365，並在25-07-2024低見2.350。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.266%。