菲律宾比索 至冰岛克朗 汇率历史

今日 菲律宾比索 至冰岛克朗 的汇率目前为 2.383，较昨日变动 -0.586%。过去一周，菲律宾比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.230%。

过去一周，菲律宾比索 至冰岛克朗 的汇率在 21-10-2024 的最高点 2.398 和 15-10-2024 的最低点 2.367 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.334%。