巴布亞新畿內亞基那兌索羅門群島元匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌索羅門群島元的匯率目前為2.132，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.936%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌索羅門群島元的匯率波動，在23-07-2024高見2.173，並在26-07-2024低見2.132。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.923%。