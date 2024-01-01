巴布亞新畿內亞基那兌巴基斯坦盧比匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌巴基斯坦盧比的匯率目前為72.068，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.039%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌巴基斯坦盧比的匯率波動，在11-08-2024高見72.147，並在08-08-2024低見71.887。最大的24小時價格見於09-08-2024，其價值上升了0.233%。