巴布亞新畿內亞基那兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌尼日利亞奈拉的匯率目前為410.327，較昨日改變了-1.570%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.708%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在22-07-2024高見423.457，並在24-07-2024低見409.393。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了2.018%。