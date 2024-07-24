巴布亞新畿內亞基那兌斯里蘭卡盧比匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌斯里蘭卡盧比的匯率目前為78.351，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.321%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌斯里蘭卡盧比的匯率波動，在24-07-2024高見78.818，並在26-07-2024低見78.343。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.360%。