巴布亞新畿內亞基那兌韓元匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌韓元的匯率目前為358.061，較昨日改變了-0.045%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.565%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌韓元的匯率波動，在22-07-2024高見360.141，並在24-07-2024低見357.197。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.313%。