巴布亞新畿內亞基那兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為21.841，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.656%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在24-07-2024高見22.109，並在26-07-2024低見21.808。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.851%。