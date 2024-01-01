巴布亞新畿內亞基那兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌甘比亞達拉西的匯率目前為17.728，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.994%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌甘比亞達拉西的匯率波動，在25-07-2024高見17.775，並在22-07-2024低見17.547。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.266%。