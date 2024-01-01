巴布亚新几内亚基那 至冈比亚达拉西 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 至冈比亚达拉西 的汇率目前为 17.939，较昨日变动 0.187%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.413%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 至冈比亚达拉西 的汇率在 17-10-2024 的最高点 17.951 和 15-10-2024 的最低点 17.676 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 1.314%。