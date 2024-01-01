巴布亞新畿內亞基那兌哥倫比亞比索匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌哥倫比亞比索的匯率目前為1,041.530，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.442%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌哥倫比亞比索的匯率波動，在24-07-2024高見1,055.410，並在22-07-2024低見1,034.290。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.834%。