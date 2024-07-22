巴布亞新畿內亞基那兌巴西雷亞爾匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌巴西雷亞爾的匯率目前為1.463，較昨日改變了-0.022%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.228%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌巴西雷亞爾的匯率波動，在24-07-2024高見1.467，並在22-07-2024低見1.436。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.213%。