秘魯新索爾兌贊比亞克瓦查匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌贊比亞克瓦查的匯率目前為6.981，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.318%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌贊比亞克瓦查的匯率波動，在26-07-2024高見7.006，並在22-07-2024低見6.823。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.655%。