秘魯新索爾兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌坦桑尼亞先令的匯率目前為715.281，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.386%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見721.619，並在25-07-2024低見705.072。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.035%。