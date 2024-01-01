秘鲁新索尔 至坦桑尼亚先令 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至坦桑尼亚先令 的汇率目前为 722.788，较昨日变动 -0.695%。过去一周，秘鲁新索尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.345%。

过去一周，秘鲁新索尔 至坦桑尼亚先令 的汇率在 21-10-2024 的最高点 727.844 和 17-10-2024 的最低点 721.504 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.465%。