秘魯新索爾兌千里達及多巴哥元匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌千里達及多巴哥元的匯率目前為1.811，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.176%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌千里達及多巴哥元的匯率波動，在26-07-2024高見1.816，並在24-07-2024低見1.794。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.574%。