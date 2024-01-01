秘魯新索爾兌湯加帕安加匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌湯加帕安加的匯率目前為0.628，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.407%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌湯加帕安加的匯率波動，在26-07-2024高見0.634，並在24-07-2024低見0.612。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-1.748%。