秘鲁新索尔 至汤加潘加 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至汤加潘加 的汇率目前为 0.625，较昨日变动 0.209%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.603%。

过去一周，秘鲁新索尔 至汤加潘加 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.629 和 16-10-2024 的最低点 0.609 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值下降了 -1.857%。