秘魯新索爾兌塞舌爾盧比匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌塞舌爾盧比的匯率目前為3.859，較昨日改變了5.011%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.311%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌塞舌爾盧比的匯率波動，在22-07-2024高見3.932，並在26-07-2024低見3.551。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了5.372%。