秘魯新索爾兌塞爾維亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌塞爾維亞第納爾的匯率目前為28.808，較昨日改變了-0.015%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.370%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌塞爾維亞第納爾的匯率波動，在26-07-2024高見28.881，並在24-07-2024低見28.537。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.532%。