秘魯新索爾兌挪威克朗匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌挪威克朗的匯率目前為2.943，較昨日改變了-0.061%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.057%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌挪威克朗的匯率波動，在25-07-2024高見2.961，並在21-07-2024低見2.904。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.968%。