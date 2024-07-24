秘魯新索爾兌馬爾代夫拉菲亞匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌馬爾代夫拉菲亞的匯率目前為4.062，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.111%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌馬爾代夫拉菲亞的匯率波動，在24-07-2024高見4.103，並在24-07-2024低見4.023。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-1.808%。