秘鲁新索尔 至马尔代夫拉菲亚 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至马尔代夫拉菲亚 的汇率目前为 4.092，较昨日变动 1.030%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.652%。

过去一周，秘鲁新索尔 至马尔代夫拉菲亚 的汇率在 21-10-2024 的最高点 4.104 和 18-10-2024 的最低点 4.047 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 20-10-2024，价值下降了 -1.315%。