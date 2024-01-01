秘魯新索爾兌韓元匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌韓元的匯率目前為369.908，較昨日改變了-0.014%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.262%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌韓元的匯率波動，在22-07-2024高見370.955，並在24-07-2024低見365.085。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.594%。