秘魯新索爾兌印尼盾匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌印尼盾的匯率目前為4,352.300，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.729%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌印尼盾的匯率波動，在26-07-2024高見4,364.190，並在24-07-2024低見4,290.250。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.500%。