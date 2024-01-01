秘鲁新索尔 至印尼盾 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至印尼盾 的汇率目前为 4,132.310，较昨日变动 0.296%。过去一周，秘鲁新索尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.158%。

过去一周，秘鲁新索尔 至印尼盾 的汇率在 15-10-2024 的最高点 4,144.720 和 17-10-2024 的最低点 4,103.550 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 0.436%。