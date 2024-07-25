秘魯新索爾兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌幾內亞法郎的匯率目前為2,291.700，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.249%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌幾內亞法郎的匯率波動，在26-07-2024高見2,297.970，並在25-07-2024低見2,270.860。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-1.020%。