秘鲁新索尔 至几内亚法郎 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至几内亚法郎 的汇率目前为 2,289.810，较昨日变动 -0.363%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.122%。

过去一周，秘鲁新索尔 至几内亚法郎 的汇率在 21-10-2024 的最高点 2,298.160 和 16-10-2024 的最低点 2,273.610 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.523%。