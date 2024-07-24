秘魯新索爾兌阿爾及利亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌阿爾及利亞第納爾的匯率目前為35.868，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.054%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌阿爾及利亞第納爾的匯率波動，在26-07-2024高見35.962，並在24-07-2024低見35.578。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.541%。