秘魯新索爾兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌維德角埃斯庫多的匯率目前為27.221，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.356%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在26-07-2024高見27.294，並在24-07-2024低見26.975。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.534%。