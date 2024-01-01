秘魯新索爾兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為140.975，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.345%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在21-07-2024高見141.463，並在24-07-2024低見139.686。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.913%。