秘鲁新索尔 至哥斯达黎加科朗 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至哥斯达黎加科朗 的汇率目前为 136.546，较昨日变动 -0.285%。过去一周，秘鲁新索尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.510%。

过去一周，秘鲁新索尔 至哥斯达黎加科朗 的汇率在 15-10-2024 的最高点 137.247 和 17-10-2024 的最低点 136.335 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.439%。