秘魯新索爾兌瑞士法郎匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌瑞士法郎的匯率目前為0.236，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.480%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌瑞士法郎的匯率波動，在23-07-2024高見0.237，並在25-07-2024低見0.233。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.568%。