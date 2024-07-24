秘魯新索爾兌玻利維亞玻利維亞諾匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率目前為1.841，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.143%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率波動，在26-07-2024高見1.851，並在24-07-2024低見1.826。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.917%。