巴拿馬巴爾博亞兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為121.450，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.365%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在26-07-2024高見121.550，並在21-07-2024低見119.765。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.424%。