巴拿馬巴爾博亞兌烏拉圭比索匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌烏拉圭比索的匯率目前為40.261，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.258%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌烏拉圭比索的匯率波動，在24-07-2024高見40.528，並在23-07-2024低見40.133。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.940%。