巴拿馬巴爾博亞兌烏克蘭格裡夫納匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌烏克蘭格裡夫納的匯率目前為40.900，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.728%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌烏克蘭格裡夫納的匯率波動，在21-07-2024高見41.200，並在26-07-2024低見40.900。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.243%。