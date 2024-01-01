巴拿馬巴爾博亞兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌坦桑尼亞先令的匯率目前為2,677.190，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.275%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見2,693.550，並在22-07-2024低見2,652.220。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.037%。