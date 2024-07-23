巴拿馬巴爾博亞兌尼泊爾盧比匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌尼泊爾盧比的匯率目前為133.964，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.079%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌尼泊爾盧比的匯率波動，在26-07-2024高見133.964，並在23-07-2024低見133.798。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.052%。