巴拿馬巴爾博亞兌尼加拉瓜科多巴匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌尼加拉瓜科多巴的匯率目前為36.861，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.080%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌尼加拉瓜科多巴的匯率波動，在21-07-2024高見36.881，並在24-07-2024低見36.730。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.348%。