巴拿马巴波亚 至尼加拉瓜科多巴 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至尼加拉瓜科多巴 的汇率目前为 36.910，较昨日变动 0.229%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.180%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至尼加拉瓜科多巴 的汇率在 22-10-2024 的最高点 36.910 和 18-10-2024 的最低点 36.700 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 0.449%。