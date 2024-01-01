巴拿馬巴爾博亞兌馬來西亞令吉匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌馬來西亞令吉的匯率目前為4.656，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.577%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌馬來西亞令吉的匯率波動，在22-07-2024高見4.687，並在26-07-2024低見4.653。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.134%。