巴拿馬巴爾博亞兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌馬拉威克瓦查的匯率目前為1,729.990，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.173%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在22-07-2024高見1,734.500，並在22-07-2024低見1,725.520。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.520%。