巴拿馬巴爾博亞兌柬埔寨瑞爾匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌柬埔寨瑞爾的匯率目前為4,108.000，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.024%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌柬埔寨瑞爾的匯率波動，在22-07-2024高見4,110.500，並在26-07-2024低見4,104.160。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.094%。