巴拿馬巴爾博亞兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為84.425，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.502%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在22-07-2024高見85.321，並在26-07-2024低見84.300。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.791%。